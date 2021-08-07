Тихановская призвала покончить с «зависимостью» Белоруссии от России

«Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна», — сказала Тихановская в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
Тихановская убеждена, что ЕС и США должны усилить санкции против действующих властей Белоруссии.
«Половинчатые меры — этого просто недостаточно. Режим (в Минске.— “Ъ”) должен быть подвергнут политическому остракизму и полностью изолирован экономически и финансово… Все в США это понимают, а также в Великобритании, где я только что была. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Белоруссии», — добавила Тихановская.
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИКа, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов.
28 июля Тихановская провела встречу с президентом США Джо Байденом. В Вашингтоне она также встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, на части встречи также присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен. Кроме того, Светлана Тихановская отдельно встретилась с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.