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7 августа, источник: Life.ru

Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке

Глава «Роскосмоса» считает, что посадить расхитителей средств из сферы безопасности страны — мало, именно так идёт «потворство агрессору».

Источник: AP 2021

За коррупцию в оборонно-промышленном комплексе необходимо не сажать, а расстреливать, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что у же не в первый раз выступает за возвращение смертной казни за преступления в этой сфере.

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«Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками», — сказал Рогозин в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

Глава госкорпорации отметил, что во многих случаях именно таким образом происходит «потворство агрессору». И речь, как уточнил Рогозин, идёт не только о о преступлениях, связанных с хищением государственных средств в оборонной промышленности, но и в области безопасности страны в целом.

Напомним, за радикальные меры наказания в сфере хищения госсредств Дмитрий Рогозин высказывается не в первый раз. Он предлагал «бить палкой по голове», чтоб не повадно было. И приравнивал хищения в сфере гособоронзаказа к измене Родине. Как указывал ранее глава «Роскосмоса», за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. В том числе связанных с хищениями на космодроме Восточный.

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