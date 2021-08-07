7 августа, источник: Life.ru
Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке
Глава «Роскосмоса» считает, что посадить расхитителей средств из сферы безопасности страны — мало, именно так идёт «потворство агрессору».
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За коррупцию в
«Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в
Глава госкорпорации отметил, что во многих случаях именно таким образом происходит «потворство агрессору». И речь, как уточнил Рогозин, идёт не только о о преступлениях, связанных с хищением государственных средств в оборонной промышленности, но и в области безопасности страны в целом.
Напомним, за радикальные меры наказания в сфере хищения госсредств Дмитрий Рогозин высказывается не в первый раз. Он предлагал «бить палкой по голове», чтоб не повадно было. И приравнивал хищения в сфере гособоронзаказа к измене Родине. Как указывал ранее глава «Роскосмоса», за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. В том числе связанных с хищениями на космодроме Восточный.