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11:15 (мск), источник: ТАСС

МВД уточнит действия экзаменатора и будущего водителя на практическом экзамене на права

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. МВД России планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

В России с 1 апреля этого года вступил в силу новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена, а сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — сказал собеседник агентства.

В то же время в МВД не видят необходимости вносить концептуальные изменений в административный регламент.
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С 1 апреля по 20 июля по новым правилам практические экзамены в условиях дорожного движения сдавали более 1,1 тыс. человек. Как сообщили в МВД, только треть из них (более 386 тыс.) получили положительную оценку, при этом с первого раза успешно сдали экзамен лишь 13% будущих водителей (более 148 тыс.).

Всего по новым правилам выдано 411 тыс. водительских удостоверений, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 года (249 тыс.). В МВД рассказали, что чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу другим участникам движения, не включают или включают не вовремя сигнал поворота и пересекают сплошную линию при парковке.

Вместе с тем в МВД не спешат делать вывод, адаптировались ли образовательные организации и будущие водители к новому формату практического экзамена в условиях дорожного движения.

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В министерстве сообщили, что пока также сложно объективно оценить степень влияния на общую статистику аварийности по вине водителей, успешно сдавших экзамены по новым правилам.

«Такие выводы представится возможным сделать по истечении первого года допуска граждан к управлению транспортными средствами по результатам проверки их навыков в настоящем виде», — уточнили в МВД.

В целом в первом полугодии в России наблюдается снижение показателей аварийности по вине водителей со стажем управления менее одного года. Так, ими совершено 1 132 ДТП, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В автоавариях с начинающими водителями погибли 98 и пострадали 1 665 человек, что почти на 3% и 16% меньше, чем годом ранее.

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