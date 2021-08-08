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10:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп призвал считать вакцины успехом его администрации

Вакцины от коронавируса помогли избежать смертности, сравнимой с показателем пандемии испанского гриппа 1917−1918 годов, заявил бывший президент США Дональд Трамп. При этом он отметил, что его администрация причастна к прививке от COVID-19.

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06:36 (мск)Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавируса
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Источник: Reuters

«Думаю, что если бы мы с администрацией Трампа не дошли бы до вакцины, у нас бы было 100 млн смертей, как в 1917-м», — сказал господин Трамп в эфире Fox News (цитата по Mediaite).

Количество смертей от пандемии испанки в США оценивается разными учеными в пределах от 500 тыс. до 850 тыс., в мире — от 17 млн до 100 млн. Те же показатели по COVID-19 — 616 тыс. и 4,2 млн соответственно.

Трамп призвал своих сторонников привиться от коронавируса. При этом он назвал себя поклонников как вакцин, так и «наших свобод», и заявил, что «люди должны сами сделать этот выбор» (цитата по «РИА Новости»).

Дональд Трамп, в ноябре минувшего года перенесший COVID-19, в ходе своего президентства публично предлагал рассмотреть непроверенные и опасные методы борьбы с коронавирусом — в частности, лечение препаратом от малярии и бытовыми очистителями.

Его оппонент Джо Байден первым указом после вступления в должность президента США ввел масочный режим в федеральных госучреждениях. Показатель вакцинации при господине Байдене превысил 50% жителей, однако его администрация не достигла вовремя цели, поставленной к 4 июля.

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