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06:36 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавируса

При этом бывший президент США выступил против принудительной вакцинации населения.

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США
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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от нового коронавируса. Такое заявление он сделал в субботу вечером, выступая в эфире телеканала Fox News.

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«Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро», — отметил республиканец. «Мы сделали их всего за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. Они [демократы] вообще бы их не сделали, так что я действительно большой поклонник [вакцин]», — отметил Трамп.

При этом бывший президент выступил против принудительной вакцинации населения, назвав себя также «большим поклонником свобод». «Люди сами должны делать выбор. Но я бы рекомендовал сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Вакцины — потрясающая вещь», — заключил Трамп, вновь подчеркнув, что считает «обязательную вакцинацию сумасшествием».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 616,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».

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