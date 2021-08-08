06:36 (мск), источник: ТАСС
Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавируса
При этом бывший президент США выступил против принудительной вакцинации населения.
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«Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро», — отметил республиканец. «Мы сделали их всего за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. Они [демократы] вообще бы их не сделали, так что я действительно большой поклонник [вакцин]», — отметил Трамп.
При этом бывший президент выступил против принудительной вакцинации населения, назвав себя также «большим поклонником свобод». «Люди сами должны делать выбор. Но я бы рекомендовал сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Вакцины — потрясающая вещь», — заключил Трамп, вновь подчеркнув, что считает «обязательную вакцинацию сумасшествием».
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 616,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».