Белоруссия объяснила выстрелы на границе с Литвой плановыми учениями

«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», — заявил представитель ГПК (цитата по «РИА Новости»).
Ранее литовское национальное радио LRT сообщило, что на территории Белоруссии в районе границы слышны выстрелы, а в небо поднимаются осветительные и сигнальные ракеты.
Наплыв нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву через белорусскую границу, заставил литовские власти объявить режим ЧС. Согласно последним данным, более 4 тыс. нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.
Власти Литвы обвинили руководство Белоруссии в целенаправленном использовании мигрантов из ближневосточных стран в качестве гибридного оружия против Европы. МИД Белоруссии эти обвинения отверг.