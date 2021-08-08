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16:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Поворотный момент». Кубинцам разрешили открывать малые и средние частные предприятия

Кубинские власти официально разрешили жителям страны открывать малые и средние частные предприятия. Это произошло после массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце, вызванных тяжелым экономическим положением в стране.

Источник: Reuters

По новым правилам, можно создавать частные предприятия с численностью сотрудников до ста человек. Это решение создает юридическую базу для многих кубинцев, уже работающих в частном секторе, и позволяет законным образом открывать частные предприятия в самых разных сферах экономики.

Эксперт по развитию бизнеса на Кубе Ониэль Диас заявил Франс пресс, что новый законопроект представляет собой поворотный момент, которого многие кубинцы с нетерпением ждали многие годы.

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«Для кубинской экономики это — гигантский шаг, который будет иметь последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Обновление экономической модели

Президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба предпринимает решительные шаги по обновлению своей экономической модели.

В последние месяцы кубинское правительство ускорило реформы, направленные на модернизацию экономики и преодоление самого серьезного экономического кризиса на острове за последние 30 лет.

Хроническая нехватка продуктов, электричества и медикаментов в последнее время обострилась из-за последствий пандемии, и тысячи людей в прошлом месяце вышли на акции протеста.

Демонстранты также критиковали меры по борьбе с коронавирусом и требовали политических изменений. Десятки людей по всей стране были арестованы, по меньшей мере один человек погиб во время акций протеста.

Как передает Франс пресс, еще в феврале правительство решило открыть большую часть контролируемой государством экономической сферы для частных предпринимателей (исключением стали секторы здравоохранения, СМИ и образования).

В июне премьер-министр Мануэль Марреро Крус предупредил, что расширение разрешенной частной деятельности не должно зайти слишком далеко. «Есть пределы, которые нельзя превышать», — заявил он.

В последнее время на фоне многочисленных проблем в экономике кубинские власти закрывали глаза на частное предпринимательство в стране. Сейчас около 600 тысяч кубинцев работают в частном секторе — это около 13 процентов работающего населения.

Однако сотрудники частного сектора призывали создать юридическую систему, в которой разрешение их бизнеса было бы четко прописано.

В пятницу зеленый свет малым и средним предприятиям дали во время заседания Государственного совета, к которому президент Мигель Диас-Канель присоединился по видеоконференции.

«Государственный совет одобрил постановление о микро, малых и средних предприятиях, которое позволяет последовательно включить их в экономику», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального Собрания.

Экономический кризис на Кубе

Протесты на Кубе этим летом стали результатом накопившейся усталости населения, которая возросла в последние месяцы после одного из самых серьезных экономических кризисов и кризисов в области здравоохранения.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

В условиях практически парализованного туризма — одного из двигателей кубинской экономики — коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова, что вызвало рост инфляции, отключения электричества и нехватку продуктов питания, медикаментов и основных продуктов.

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Урожай сахара, который считается еще одним ключевым источником дохода для Кубы, в этом году также оказался гораздо хуже, чем ожидалось. В результате государственные резервы иностранной валюты истощились, а значит, правительство потеряло способность покупать импортные товары для восполнения внутреннего дефицита, как это было раньше.

В июле власти объявили, что разрешат путешественникам, прибывающим в страну, ввозить продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости без уплаты пошлин.

Некоторые кубинцы требовали вообще отменить импортные пошлины, чтобы уменьшить нехватку продуктов питания и медикаментов.

Куба винит США и их экономические санкции как в протестах, так и в более масштабных внутренних проблемах острова.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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