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15:49 (мск), источник: ТАСС

Ирак призвал Литву и Белоруссию к гуманному отношению к мигрантам

ТАСС, 8 августа. Иракские власти призвали Литву и Белоруссию проявить гуманное отношение к иракским мигрантам, оказавшимся на территории этих стран, и обеспечить граждан Ирака всем необходимым до решения проблемы. Об этом в воскресенье заявила иракский министр по делам миграции и перемещенных лиц Айван Фаик.

Источник: AP 2021

«Вместе с мировым сообществом и международными организациями мы следим за ситуацией [с иракскими беженцами в Литве и Белоруссии]», — отметила Фаик, слова которой привел в воскресенье иракский телеканал Alsumaria.

Иракские власти, добавила она, подчеркивают «необходимость проявления гуманности и достойного взаимодействия со всеми иракцами, оказавшимися на территории Литвы и Белоруссии, и обеспечения их всем необходимым для жизни до тех пор, пока не будет принято решение по поводу указанных (иракских) беженцев».

Фаик указала, что Багдад «поддерживает добровольное возвращение в страну любого иракского мигранта, а те, кто желает вернуться на родину, может обратиться напрямую в министерство [по делам миграции и перемещенных лиц] или в представительства МИД Ирака».

Министр подтвердила, что Ирак выступает «против ограничения личной свободы граждан и предотвращения поездок иракцев за пределы страны», но настаивает на принятии «более жестких мер для предотвращения нелегальной миграции».

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В настоящее время на территории Белоруссии могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, которые, как утверждает литовская сторона, составляли две трети от всего незаконного трафика. С 3 августа литовская сторона стала применять жесткие меры по заслону нелегальной миграции после решения МВД о предоставлении погранслужбе полномочий по недопущению незаконного проникновения в страну таких нелегалов.

На текущей неделе пограничники не допустили на территорию Литвы из Белоруссии около 700 нелегальных мигрантов, которые на границе были вытеснены и вернулись обратно в Белоруссию. В субботу были выдворены еще около 250 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

В субботу Управление гражданской авиации Ирака информировало о приостановке пассажирских авиарейсов в Белоруссию.

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