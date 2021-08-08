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17:52 (мск), источник: Известия

Российские военные вернулись из Узбекистана после совместных учений

Российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учения на границе с Афганистаном. Об этом 8 августа сообщили в Центральном военном округе (ЦВО). Согласно данным округа, в учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа в районе, который граничит с Афганистаном.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦВО.

«В ходе учения российские и узбекские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона», — отметили в ЦВО.

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Ранее, 5 августа, в ходе маневров в Сурхандарьинской области Узбекистана военнослужащие проверили накопленный боевой опыт, а также выработали оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день военные подразделения спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне Термез.

6 августа четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика ВКС РФ Ту-22М3 нанесли удары по условным лагерям боевиков.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует.

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