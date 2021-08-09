Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: инаугурация Бориса Ельцина Начало строительства Пизанской башни, атомная бомбардировка Нагасаки, инаугурация Бориса Ельцина и другие знаменательные события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
13Лесные пожары дошли до Антальи
00:52 (мск), источник: РБК

Британские власти привлекут военных для доставки еды в супермаркеты

Военных привлекут на фоне нехватки дальнобойщиков. Дефицит связан с оттоком иностранных работников, к которому привели Brexit и пандемия коронавируса.

Власти Великобритании намерены привлечь военных к доставке еды в супермаркеты из-за нехватки дальнобойщиков, сообщают The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники.

По их информации, 2 тыс. водителей грузовых автомобилей из Королевского логистического корпуса отдан приказ о пятидневной готовности для доставки еды и предметов первой необходимости в супермаркеты. В ближайшие дни правительство должно сделать официальный запрос на помощь в транспортировке грузов.

Новость
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

The Sun отмечает, что военнослужащих разместят в гостиницах. Все эти мероприятия проводятся в рамках операции Rescript, которую Министерство обороны страны запустило еще в марте прошлого года в качестве ответа на пандемию коронавируса.

Ранее, в конце июля, британская Ассоциация автотранспортных перевозчиков заявила о нехватке дальнобойщиков в стране. По данным ассоциации, речь идет о 90 тыс. человек, в том числе о 25 тыс. работников из стран Евросоюза, которые уехали из страны после Brexit.

Для решения этого вопроса кабинет министров объявил об упрощении процедуры получения прав на вождение грузовиков. Но в Ассоциации автотранспортных перевозчиков заявили, что такие меры не помогут нормализации логистики: на вступление в силу новых норм потребуется минимум пять месяцев.

В организации отмечают, что решить проблему можно лишь разрешив европейским работникам вернуться в Британию. Там, в частности, указали, что в некоторых районах, например в Северной Ирландии, привлечь новых сотрудников из числа граждан страны не получается, даже несмотря на повышение зарплат на 20%.

В начале июля The Guardian сообщил, что в Великобритании наблюдается острый дефицит рабочей силы. Он связан с оттоком иностранных работников, которые уехали из страны после Brexit и на фоне пандемии коронавируса.

По данным издания, подобной нехватки кадров в Великобритании не регистрировали с 1997 года.

Острее всего дефицит рабочей силы ощущается в транспортной и логистической отраслях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве. Кроме того, наблюдается нехватка финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров, пишет The Guardian.

Евгений Науменко, Виктория Полякова

 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
Ъ: ГИБДД с помощью камер фиксирует езду без световых приборов
«Мы заслужили наказание»: Владимир Познер — об итогах Олимпиады
Украинскую прыгунью вызвали в Минобороны из-за фото с россиянкой
СМИ: 14 из 16 земель Германии отказываются от вакцин AZ и J&J
Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Немов обратился к сестрам Авериным
Известно об отстранении засудившей Аверину украинского арбитра
Авто
Заколдованный поворот: аварии случаются каждую неделю (видео) В ходе последнего ДТП автомобиль загорелся в воздухе
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Как стать успешным блогером
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь