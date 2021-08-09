00:52 (мск), источник: РБК
Британские власти привлекут военных для доставки еды в супермаркеты
Военных привлекут на фоне нехватки дальнобойщиков. Дефицит связан с оттоком иностранных работников, к которому привели Brexit и пандемия коронавируса.
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Власти Великобритании намерены привлечь военных к доставке еды в супермаркеты
По их информации, 2 тыс. водителей грузовых автомобилей из Королевского логистического корпуса отдан приказ о пятидневной готовности для доставки еды и предметов первой необходимости в супермаркеты. В ближайшие дни правительство должно сделать официальный запрос на помощь в транспортировке грузов.
The Sun отмечает, что военнослужащих разместят в гостиницах. Все эти мероприятия проводятся в рамках операции Rescript, которую Министерство обороны страны запустило еще в марте прошлого года в качестве ответа на пандемию коронавируса.
Ранее, в конце июля, британская Ассоциация автотранспортных перевозчиков заявила о нехватке дальнобойщиков в стране. По данным ассоциации, речь идет о 90 тыс. человек, в том числе о 25 тыс. работников из стран Евросоюза, которые уехали из страны после Brexit.
Для решения этого вопроса кабинет министров объявил об упрощении процедуры получения прав на вождение грузовиков. Но в Ассоциации автотранспортных перевозчиков заявили, что такие меры не помогут нормализации логистики: на вступление в силу новых норм потребуется минимум пять месяцев.
В организации отмечают, что решить проблему можно лишь разрешив европейским работникам вернуться в Британию. Там, в частности, указали, что в некоторых районах, например в Северной Ирландии, привлечь новых сотрудников из числа граждан страны не получается, даже несмотря на повышение зарплат на 20%.
В начале июля The Guardian сообщил, что в Великобритании наблюдается острый дефицит рабочей силы. Он связан с оттоком иностранных работников, которые уехали из страны после Brexit и на фоне пандемии коронавируса.
Острее всего дефицит рабочей силы ощущается в транспортной и логистической отраслях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве. Кроме того, наблюдается нехватка финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров, пишет The Guardian.
Евгений Науменко, Виктория Полякова