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04:58 (мск), источник: ТАСС

Посол России в ФРГ заявил о скором окончании строительства «Северного потока — 2»

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Строительные работы по газопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии, до их окончания остаются считанные недели. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в опубликованном в понедельник интервью газете «Известия».

Источник: РИА "Новости"

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения “Северного потока — 2”. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», — подчеркнул посол.

Нечаев отметил, что США и ФРГ не заключали соглашения по «Северному потоку — 2», речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом. Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.

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Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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