Посол России в ФРГ заявил о скором окончании строительства «Северного потока — 2»

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения “Северного потока — 2”. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», — подчеркнул посол.
Нечаев отметил, что США и ФРГ не заключали соглашения по «Северному потоку — 2», речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом. Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.
США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.
Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.