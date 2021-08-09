Минцифры к декабрю подготовит нормативы перевода госслужащих на российские мессенджеры

«Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС)», — отметили в аппарате.
Предполагается, что это приведет к «преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения новых отечественных ИТ-продуктов», а также «повышению популярности российских мессенджеров, почты и ВКС», пояснили в аппарате.
Там добавили, что на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, которое прошло 20 июля 2021 года под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, был одобрен концепция реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего.
В аппарате отметили, что в документе отражены цели, задачи, направления, этапы и ожидаемые результаты от внедрения новых отечественных технологий в работу госорганов и государственных внебюджетных фондов России.
Концепция предполагает развитие сервисов, позволяющих осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами, в том числе и во время удаленной работы. Это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, электронный документооборот, в том числе и межведомственный, управление задачами, поручениями и проектами, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.
«На данный момент уже созданы продукты, работающие в некоторых структурных подразделениях в тестовом режиме и зарекомендовавшие себя во время пандемии», — уточнили в аппарате.