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22:05 (мск), источник: Ведомости

Шойгу представит стратегию развития Центральной Сибири

Группа ученых под эгидой Русского географического общества (РГО) разрабатывает стратегию опережающего развития Центральной Сибири, которая предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по макрорегиону, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом разработки стратегии. По его словам, президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу осенью планирует представить ее президенту Владимиру Путину.

Источник: Пресс-служба Президента России

Эту информацию подтвердил руководитель рабочей группы по развитию Сибири при РГО, главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач. По его словам, документ готовится при участии Российской академии наук и Сибирского отделения РАН.

«Стратегия создается по заказу РГО. Ожидается, что к сентябрю она будет готова и будет представлена президентом РГО Сергеем Шойгу председателю попечительского совета общества — президенту России Владимиру Путину», — сказал он.

Клепач пояснил, что стратегия «нацелена на создание условий для увеличения населения Сибири, повышение качества его жизни до уровня выше среднероссийского», а также на сбережение природы.
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Согласно проекту стратегии, профильный вице-премьер будет возглавлять наблюдательный совет корпорации, а полпред — ее правление, рассказал источник. Сама корпорация, по словам собеседника «Ведомостей», будет заниматься взаимодействием с госорганами в части согласования параметров госпрограмм, с институтами, участвующими в развитии макрорегиона, а также с инвесторами в части консультационной поддержки и формирования заявок на получение госгарантий. Сейчас вопросы развития регионов Ангаро-Енисейской группы относятся к компетенции широкого круга госструктур разного уровня, при этом отсутствует единый центр принятия решений, пояснил источник.

В пресс-службе правительства не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков, а также пресс-секретарь президента РГО Россияна Марковская также не ответили на вопросы «Ведомостей».

Собеседник «Ведомостей» пояснил, что ключевым проектом развития Ангаро-Енисейского макрорегиона станет «Транссиб 2.0» — расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали с созданием не менее 10 новых особых экономических зон.

Также предполагается создание опорных агломераций, территориально-отраслевых кластеров с высокотехнологичными производствами, конкурентоспособных условий для инвестирования и ведения бизнеса и др.
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Одним из таких кластеров предлагается сделать Красноярск, в котором должна происходить глубокая переработка сырья и производиться товары с высокой добавленной стоимостью.

В Норильске должны быть сосредоточены производственные мощности, развиваться добыча и обогащение материалов, металлургия. Согласно стратегии, работа здесь должна вестись вахтовым методом с постоянным проживанием рабочих в Красноярске, сообщил собеседник «Ведомостей». По его словам, Томск и Новосибирск должны стать учебно-научными центрами, обеспечивающими данный кластер технологиями и квалифицированными кадрами.

Стратегия предполагает, что для реализации проекта в части строительства железных дорог потребуется создание отдельной от РЖД единой управляющей компании.

Она выступит концессионером при реализации строительства инфраструктуры, владельцем этой инфраструктуры и оператором железнодорожных перевозок на маршруте «Транссиб 2.0.», добавил источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г., улучшение качества жизни на уровне среднероссийского начиная с 2025 г., сообщил собеседник «Ведомостей».

Для России в целом речь идет о восстановлении роста ВВП, создании новых рабочих мест, развитии несырьевого экспорта и снижении зависимости от одного центра деловой активности — Москвы, пояснил он.
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Ранее Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН заявил о необходимости построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300 000−500 000, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — говорил Шойгу. Он напомнил, что подобные планы обсуждались незадолго до распада СССР.

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