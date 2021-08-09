16:40 (мск), источник: ТАСС
США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении ОМУ
ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/.
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Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в понедельник в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.
Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 29 июля.
В черный список также были внесены военизированное ополчение «Асаиб Ахль аль-Хакк», входящее в проправительственные формирования шиитов на территории Ирака, проиранская группировка «Катаиб Хезболлах», ливанское шиитское движение «Хезболлах» и две торговые компании из Сирии.
«29 июля 2021 года правительство США приняло меры в отношении иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», — говорится в уведомлении. Ограничения распространяются на «преемников, подразделения и филиалы» попавших в санкционные списки организаций.
Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.
В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.