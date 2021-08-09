21:01 (мск), источник: Известия
Посла Молдавии в России отозвали с должности
В понедельник, 9 августа, правительство Молдавии приняло решение отозвать посла страны Владимира Головатюка из России.
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«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — заявила
Как ранее в понедельник сообщили в
Указ об отзыве посла с должности должна подписать президент Молдавии Майя Санду.
Головатюк был назначен на должность посла в декабре 2020 года.
Ранее, 29 июля, сообщалось, что МИД Молдавии отозвал Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии.
При этом молдавский новостной портал Deschide.md опубликовал данные о том, что посла отозвали