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18:36 (мск), источник: Коммерсантъ

«У нас человек 15−20, которые могут вырасти в президенты»

Александр Лукашенко рассказал о прошлом, настоящем и будущем Белоруссии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник — в первую годовщину президентских выборов 2020 года — дал масштабную пресс-конференцию под названием «Большой разговор». Чтобы задать вопросы главе республики, в минский Дворец независимости прибыли более 300 журналистов. Лукашенко затронул едва ли не все животрепещущие темы: отношения с Западом и Украиной, миграционный кризис на границе с Литвой, перспективы интеграции с РФ, сроки своего ухода с поста президента. «Ъ» собрал его самые яркие высказывания.

О протестах в Белоруссии

«По численности, для меня была одна неожиданность неприятная, в Белоруссии никогда столько людей на улицы не выходило, а их на пике было, есть методика подсчета… 46,7 тыс. в Минске, собрали со всей страны», — признался президент. При этом такое число митингующих он не считает катастрофой.

Это десятая часть тех, кто думает иначе (то есть сторонников Александра Лукашенко.— «Ъ»). Потому что могло быть и больше, я отдаю себе отчет. Потому что никогда за меня в стране не голосовали примерно 10% населения. Это были люди, которым я неприемлем с первых дней выборов, они мне проиграли выборы. Это националистическое, фашиствующее ядро.
Александр Лукашенко

Об обвинениях в диктатуре

«Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире — я вполне вменяемый человек, — надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», — отметил Александр Лукашенко.

О президентских выборах в августе 2020 года

«Тогда очень широко обсуждался вопрос о том, чтобы не проводить… год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», — вспомнил Лукашенко. По словам президента Белоруссии, была возможность сдвинуть сроки проведения выборов из-за пандемии COVID-19, но он посчитал такой шаг незаконным.

Если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы о меня ноги так, что мало бы не показалось".
Александр Лукашенко

О новой конституции

«Сейчас по конституции переформатируем все. Уже я готов эти полномочия, и будущий президент меня поддержит, после меня кто будет, чтобы законодательному органу передать», — сказал он.

Говоря о референдуме по поправкам в конституцию, глава Белоруссии сказал, что его нужно провести открыто и честно, так «чтобы комар носа не подточил». «Мы ее (новую версию основного закона.— “Ъ”) опубликуем для всенародного ознакомления, еще народ прочитает в целом конституцию. Может, нам придется что-то поправлять после того, как она будет на всенародное обсуждение вынесена, до референдума, исправим, все сделаем демократично», — заверил президент.

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Александр Лукашенко также сообщил, что склоняется к установлению приоритета национального права над международным в новой конституции. «Что касается приоритета национального законодательства над международным и прочим, будем читать вместе конституцию, я обещал, это будет. Опыт есть — Российская Федерация, поэтому думаю, что вместе со старшим братом нам будет легче преодолеть и критику, и навалы разные и так далее. МИД работает, правительство работает, надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять. Но я лично на данный момент исходя из той информации, которая у меня есть и которой я обладаю, ближе к вашему предложению», — поделился мнением он.

О своем уходе с поста президента

«Очень скоро, но гадать не надо», — прокомментировал Александр Лукашенко.

Они все на виду, кто может быть президентом. Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15−20, которые могут вырасти в президенты.
Александр Лукашенко
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Об интеграции с Россией

«Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие… Но как можно интегрироваться, если у вас (в России.— “Ъ”) на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии, — возмутился президент.— Мы договорились с президентом России, что мы преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия». Он добавил, что рассчитывает в этом году согласовать с РФ 28 «дорожных карт».

При этом Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы (РФ.— “Ъ”) держите нас на расстоянии».

Говоря о политическом аспекте интеграции, он отметил: «Зачем сегодня создавать — впереди лошади телегу ставить — союзное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона — конституции, и там все должно быть прописано». «Когда мы говорим об интеграции, мы должны четко понимать: любая интеграция — без потери государственности и суверенитета, — подчеркнул Александр Лукашенко.— Когда говорят все эти намеки об интеграции: я всегда головой (президента РФ Владимира.— “Ъ”) Путина думаю — что, нужна еще одна головная боль? Нет, президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав…».

О том, когда Белоруссия признает Крым

Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет.
Александр Лукашенко

О санкциях со стороны Запада

«Не надо браться за санкционные “топоры и вилы”. Тем более они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня — то, что на слуху, — события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и латвийской границах», — сказал президент.

Санкции… ну вводите, вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то это не вы.
Александр Лукашенко

Об отношениях с Западом

«Вы не думайте, что вот этот шум, в том числе и инфошум — это все в отношениях Белоруссии с США, ЕС, Польшей и так далее. Да нет. Это шум там, наверху, здесь. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался. Потому что те же поляки, не могу похвастаться с литовцами, с ними у нас вообще сейчас никаких контактов, но мы это переживем, с ЕС, с американцами у нас есть животрепещущие темы, по которым всегда ответственно ведем переговоры», — заверил он.

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Об инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске

«По Ryanair… так мы же открыты для расследования, чего же вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол. Приезжайте! Идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите — не бьет, не получается», — выразил уверенность он.

При этом президент прокомментировал ситуацию с экс-редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. «Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали, — отметил Александр Лукашенко.— Я за него несу ответственность. Я честно вам говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался. Мерзавцы, мерзкие, понимаете?».

О главе «Белорусского дома на Украине» Виталии Шишове, найденном повешенным в Киеве

«Вот Шишов… кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Он для нас был ну просто никто. Какой безумец возьмет в Беларуси пойдет и его повесит? Кроме там, если разборки какие-то. Элементарно — повесили одного, завтра будет такой же второй. Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?» — возмутился Александр Лукашенко.

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«Шишов находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории, — заявил глава государства, обращаясь к украинским властям.— Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Беларуси».

Об отношениях Минска и Киева

«Что меня в этой истории удручает — Украина и Беларусь? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина.— “Ъ”) вертелся как юла, вокруг (экс-президента Украины Петра.— “Ъ”) Порошенко, (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского… как с сыном с ним разговаривал: Володя, надо это, надо… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» — возмутился Александр Лукашенко. Позднее, говоря о Владимире Зеленском, он сказал также: Он не бандеровец.

Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется.

Александр Лукашенко добавил, что белорусско-украинские отношения — «политические, что не скажешь об экономических пока, находятся в самой низкой точке».

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Президент отметил, что Киев перешел «красную линию», когда прекратил авиасообщение с Белоруссией. «Для белорусов это была та линия, которую нельзя было переходить. Ну пусть уж бесится Евросоюз, пусть американцы, НАТО — вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и не возьмут. Нет, надо впереди было побежать», — сказал он.

О сценарии силового возвращения Донбасса Украиной

«Если вы (Украина.— “Ъ”) посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первое. Второе, если вы опять с Россией — естественно, с кем еще в Донбассе — столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереальны. Этого не будет, потому что разумных голов на Украине достаточно», — прокомментировал президент. При этом он предостерег:

Любая попытка, какая бы ни была украинская армия, любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса, закончится трагедией для Украины прежде всего. Я вас прошу, молю вас выбросить это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом.

Об отношениях с Литвой

Президент подчеркнул, что готов восстановить нормальные отношения с Вильнюсом. «Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог, но без всяких предварительных условий, потому что Беларусь не заслуживает такого разговора», — однако добавил он.

«Нелегальная миграция… Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Извините, как можем и как умеем… В силу наших возможностей мы реагируем», — пояснил президент, говоря о ситуации на границе с Литвой.

Подготовила Марина Коваленко

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