Посол России оценил перспективы взаимодействия с США после новых санкций

«Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим “духу Женевы”, а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот — подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия», — сказал Антонов журналистам.
9 августа американский госдепартамент объявил о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний. Причина введения санкций, как утверждают в Вашингтоне, нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Так, под ограничения попали АО «НПП «Пульсар» (крупнейший разработчик российской полупроводниковой электроники), ООО «Азия-Инвест» (поставщик оборудования, приборов и нефтехимической продукции на предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении) и авиакомпания Charter Green Light Moscow, которая занимается организацией международных и внутрироссийских чартерных рейсов.
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.