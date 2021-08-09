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19:47 (мск), источник: ТАСС

Россия закрывает въезд нескольким гражданам Великобритании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия на основе принципа взаимности вводит персональные санкции в отношении британцев, вовлеченных в антироссийскую деятельность, и закрывает им въезд на свою территорию. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

Источник: Агентство «Москва»

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — отметил он.

Москва призвала британское руководство «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии».

«Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — указывается в комментарии.

Лахонин отметил, что «ничем не обоснованные выпады Лондона являются наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно — стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке».

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«Констатируем, что после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России», — указано в документе.

«Легкость, с которой в Лондоне берутся “назначать” виновных и определять им “наказание”, иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия назвать нельзя», — констатировали в МИД РФ.

10 декабря власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской Республике.

Кроме того, 26 апреля четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского.

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