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20:34 (мск), источник: ТАСС

В ДНР начали оформлять российские полисы обязательного медицинского страхования

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Услуга по оформлению полиса обязательного медицинского страхования для граждан РФ, проживающих в Донецкой народной республике (ДНР), стала доступной в отделениях Единого регистрационного центра республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.

Источник: РИА "Новости"

«В отделах Единого регистрационного центра ДНР с 9 августа 2021 года для граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики, доступна новая услуга — получение полиса обязательного медицинского страхования», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

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Для оформления услуги требуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также СНИЛС (для лиц старше 18 лет).

Для граждан России в возрасте от 14 до 18 лет необходим паспорт или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта; СНИЛС; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Для детей в возрасте до 14 лет нужно свидетельство о рождении; СНИЛС (при наличии); паспорт законного представителя ребенка; документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

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