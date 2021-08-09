В ДНР начали оформлять российские полисы обязательного медицинского страхования

«В отделах Единого регистрационного центра ДНР с 9 августа 2021 года для граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики, доступна новая услуга — получение полиса обязательного медицинского страхования», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.
Для оформления услуги требуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также СНИЛС (для лиц старше 18 лет).
Для граждан России в возрасте от 14 до 18 лет необходим паспорт или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта; СНИЛС; паспорт законного представителя несовершеннолетнего; документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Для детей в возрасте до 14 лет нужно свидетельство о рождении; СНИЛС (при наличии); паспорт законного представителя ребенка; документ, подтверждающий полномочия законного представителя.