Социальное казначейство сэкономит российским властям 142 млрд рублей

Добиться такого результата позволит запуск социального казначейства — новой цифровой системы оказания социальной поддержки. Оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов — только по заявлению или даже без него.
О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.
Предполагается, что к 2030 году предоставление мер поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — будет происходить по единому стандарту.
Также сообщается, что для государства к 2030 году главным преимуществом будет экономия на администрировании мер социальной поддержки: она составит 142,5 млрд рублей, притом что стоимость казначейства не превысит 11,9 млрд рублей.