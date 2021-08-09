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22:24 (мск), источник: Известия

Социальное казначейство сэкономит российским властям 142 млрд рублей

Эффект от изменения системы администрирования мер социальной поддержки россиян может составить 142,5 млрд рублей. Это следует из пояснительной документации к инициативам социально-экономического развития, которые есть в распоряжении «Известий».

Источник: Известия

Добиться такого результата позволит запуск социального казначейства — новой цифровой системы оказания социальной поддержки. Оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов — только по заявлению или даже без него.

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О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.

Предполагается, что к 2030 году предоставление мер поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — будет происходить по единому стандарту.

Также сообщается, что для государства к 2030 году главным преимуществом будет экономия на администрировании мер социальной поддержки: она составит 142,5 млрд рублей, притом что стоимость казначейства не превысит 11,9 млрд рублей.

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