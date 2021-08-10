Бензин безмерный

Белый дом предпочел не вводить срочных мер по стабилизации оптовых цен на топливо. Как рассказали источники «Ъ», такое решение было принято на совещании с нефтекомпаниями у профильного вице-премьера Александра Новака. В конце июля Минэнерго предложило Белому дому ускорить запрет экспорта бензина, также правительство оставляло за собой право ввести топливные соглашения, как при вице-премьере Дмитрии Козаке в 2018 году. Однако по итогам совещания, длившегося около трех часов, было решено не предпринимать никаких резких шагов.
Тем самым проблемы независимых АЗС, которые в первую очередь страдают от текущих высоких оптовых цен на топливо, остались не решены. По словам собеседников «Ъ», нефтекомпаниям было вновь рекомендовано увеличить продажи бензина на бирже, о чем регулярно просят независимые операторы. Нефтекомпании действительно увеличили биржевые продажи, «Роснефть» традиционно продает на ней более 20% от производства при нормативе в 11%.
Несмотря на это, стоимость топлива на бирже все еще остается рядом с историческими максимумами: АИ-92 подорожал 9 августа на 0,6%, до 57,46 тыс. руб. за тонну; рекорд был 4 августа — 57,75 тыс. руб. на тонну — спустя несколько дней после публичных угроз Минэнерго ввести срочный запрет экспорта..
По словам одного из собеседников «Ъ», среди аргументов в пользу отказа от резких шагов был якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи подешевевшей ниже $70 за баррель нефтью, а также заверения нефтяников о росте предложения на бирже.
Нынешняя стоимость топлива на СПбМТСБ находится на максимальных значениях, при которых нефтекомпании все еще получают выплаты по демпферу, то есть большой мотивации снижать стоимость топлива на бирже нефтяники не испытывают.
Несмотря на то что у правительства все еще остаются рычаги для внедрения радикальных мер, собеседники «Ъ» в отрасли считают их маловероятными. Также правительство могло бы пересмотреть параметры демпферного механизма (текущая его версия принималась при более низких ценах на нефть), что позволило бы увеличить выплаты нефтекомпаниями. Но такую меру, как заявляло Минэнерго, оно сейчас не рассматривает, к тому же она потребовала бы сложных согласований с Минфином.
При сохранении высоких цен на топливо в опте у правительства появляется угроза подорожания топлива на АЗС, притом что регуляторы следят за тем, чтобы она не поднималась выше инфляции. Пока, по данным Росстата, данное требование исполняется: с начала года подорожание составило 5,8% при инфляции почти в 6,5%.
Сохранение оптовых цен на текущем уровне не позволит независимым заправкам вернуться к рентабельности. Чистая маржа реализации АИ-92 на АЗС составила минус 2,1 ₽ и минус 90 коп. на литр для АИ-92 и АИ-95 соответственно, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета»..
Если оптовая цена на АИ-92 стабилизируется на текущем уровне, операторы розничного канала рискуют до конца года терпеть убытки, полагает она: чтобы выйти на нулевую чистую маржу, потребуется увеличить конечную стоимость бензина на 6%, а это значительно превышает ожидаемый рост индекса потребительских цен до конца года.
В августе, по оценкам эксперта, предложение бензина должно увеличиться за счет запуска после ремонтов завода «Газпрома» в Сургуте и Куйбышевского НПЗ «Роснефти». «Если осуществятся намерения “Роснефти” перенести ремонты на Рязанской НПК и Ангарской НХК с первой половины августа на более поздний срок, а в августе потребность внутреннего рынка в бензине сохранится на уровне плюс 1% относительно августа 2019 года, а экспорт — на низком уровне июля 2021 года, то рост предложения продукта на внутреннем рынке окажет давление на цены в опте, и они начнут снижаться», — полагает она.
Дмитрий Козлов