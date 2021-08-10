Минтранс проконтролирует усталость водителей с помощью приборов

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», позволяющих увеличить предельное время работы за рулем для водителей грузовика, автобуса и такси при наличии «аппаратно-программного средства, обеспечивающего контроль и поддержание состояния работоспособности». Речь идет о системах, определяющих степень усталости водителей и выявляющих признаки засыпания, к примеру, с помощью лазерных датчиков, установленных в кабине, или браслета на руке.
Действующие ПДД, напомним, разрешают в течение суток находиться за рулем суммарно не более десяти часов (приказ Минтранса позволяет в определенных случаях до 12 часов). Контроль осуществляется с помощью тахографов. Штраф для нарушителей составляет до 2,5 тыс. руб. В рамках поправок Минтранс планирует прописать в ПДД возможность управлять более 10−12 часов при условии, что в кабине установлено «средство мониторинга работоспособности», подключенное к тахографу. Водитель, который проехал менее десяти часов и начал засыпать (это зафиксирует прибор), должен будет остановиться отдохнуть.
Оборудование транспортного средства обойдется перевозчику, по оценкам Минтранса, в 25−80 тыс. руб.: стоимость прибора, установка и обслуживание его на протяжении трех лет. Внедрение подобных систем, по оценкам ведомства, позволит государству сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350−530 млрд руб. (сейчас он оценивается в 1,78 трлн руб.). Минтранс планирует, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. По данным ведомства, новая норма коснется деятельности более 4 млн водителей.
Еще в 2017 году, напомним, президент Владимир Путин поручил правительству «представить предложения» по внедрению на автобусах «технических средств, предотвращающих потерю внимания и концентрации» водителей. С 2018 года столичный «Мосгортранс» внедрял у себя систему «Антисон» (с помощью лазерных датчиков контролирует моргание, повороты головы, взгляд водителя), что позволило сократить аварийность на 23%, следует из материалов Минтранса.
Работа аналогичных систем проверялась во время пилотных проектов в Татарстане, Белгородской, Московской и Калужской областях в 2020 году. «Яндекс. Такси», в свою очередь, еще в 2019 году анонсировал планы по установке в такси приборов контроля усталости (сейчас камерами оборудованы несколько тысяч авто). Созданы все «предпосылки», чтобы нормы вождения для каждого водителя определялись «индивидуально», считают в Минтрансе.
«Очень позитивный момент в том, что законодательная база для введения новых технологий строится на данных статистики», — сказал «Ъ» исполнительный директор группы КСОР (разработчик системы «Антисон») Андрей Белоусов.
Глава ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин не поддержал идею возможности увеличения нормативов работы водителей. «Сегодняшний максимум — 12 часов — и так не соответствует Трудовому кодексу, — считает он.— Водители железные? Правильней было бы использовать приборы, чтобы принудительно уменьшать допустимое время вождения при фиксации состояния усталости».
Эксперт также считает неверной увязку таких приборов с тахографом — «закрытой и защищенной системой»: «Подключая стороннее устройство, мы создаем риски и возможности изменить данные в нем». Мирошин также призвал сперва оценить влияние новых технологий на здоровье человека, «к примеру, контроль сетчатки глаза лазерным лучом». Напомним, когда система «Антисон» активно внедрялась в «Мосгортрансе», водители автобусов («Ъ» рассказывал об этом в марте 2020 года) жаловались, что у них болели глаза, у некоторых были зафиксированы ожоги сетчатки глаза. Проведенная проверка Роспотребнадзора нарушений не выявила.
«Это очередное лоббирование интересов производителя очередной коробочки, которую впоследствии обяжут ставить в каждую машину, — уверен президент ассоциации “Грузоавтотранс” Владимир Матягин.— Пока показания с тахографов снимаются инспекторами, у водителей всегда будет возможность “договориться” на месте, независимо от показаний прибора и их количества». В реальной жизни, отмечает Матягин, водители грузовиков не соблюдают установленные нормы вождения, а едут до тех пор, пока не захотят спать.
Иван Буранов