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10:27 (мск), источник: Life.ru

В США возмутились грандиозным празднованием юбилея Обамы во время пандемии

На торжестве присутствовали сотни гостей, и многие из них не соблюдали коронавирусные ограничения.

Источник: Reuters

Грандиозное трёхдневное празднование 60-летия экс-президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенном на юго-востоке американского штата Массачусетс, вызвало сильный резонанс в обществе. Об этом сообщает газета New York Post.

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Издание обратило внимание на размах мероприятия в период борьбы с коронавирусом. Также отмечается, что многие гости торжества не соблюдали коронавирусные ограничения, в частности не носили защитные маски.

Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолётами. Дороги в целях безопасности гостей были перекрыты, что вызвало сильное недовольство местных жителей.

Как отметил колумнист издания, ранее пресс-секретарь 44-го президента Штатов Ханна Хэнкинс сообщала, что в связи с распространением дельта-штамма коронавируса Обама решил «значительно сократить мероприятие, чтобы включить в него только семью и близких друзей». Но в итоге на вечеринку собралось более сотни гостей. Сами участники празднования уверяли, что в нём примут участие исключительно «привитые интеллектуалы».

«Неудивительно, что вакцинация до сих пор остаётся политизированной. Неудивительно, что существуют две Америки, несмотря на постоянные самовлюблённые обещания Обамы объединить нас», — заявил автор статьи.

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