10:27 (мск), источник: Life.ru
В США возмутились грандиозным празднованием юбилея Обамы во время пандемии
На торжестве присутствовали сотни гостей, и многие из них не соблюдали коронавирусные ограничения.
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Грандиозное трёхдневное празднование 60-летия
Издание обратило внимание на размах мероприятия в период борьбы с коронавирусом. Также отмечается, что многие гости торжества не соблюдали коронавирусные ограничения, в частности не носили защитные маски.
Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолётами. Дороги в целях безопасности гостей были перекрыты, что вызвало сильное недовольство местных жителей.
Как отметил колумнист издания, ранее
«Неудивительно, что вакцинация до сих пор остаётся политизированной. Неудивительно, что существуют две Америки, несмотря на постоянные самовлюблённые обещания Обамы объединить нас», — заявил автор статьи.