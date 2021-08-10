Госдеп: Россия и Китай убеждают другие страны, что США в упадке

Во время выступления в университете штата Мэриленд Блинкен заявил, что США опустились на девятое место по объемам инвестиций в инновации, а также на 13 место по качеству инфраструктуры. Госсекретарь считает, что надо инвестировать во «внутреннее обновление», чтобы страна сумела сохранить лидерство.
Ни для кого из нас не секрет, что власти Китая и России — среди прочих — доказывают как публично, так и в частном порядке, что Соединенные Штаты переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой.
Энтони Блинкен (цитата по «РИА Новости»)
В феврале президент США Джо Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США. В июле американский Белый дом заявил, что Россия и Китай продвигают собственные вакцины от коронавируса за счет попыток опорочить аналогичные препараты стран Запада. Похожей точки зрения придерживается МИД Германии, заподозривший РФ и КНР в политизации поставок вакцин.