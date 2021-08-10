Сестра Ким Чен Ына отреагировала на «безумные» учения США с Южной Кореей

По ее словам, эти учения являются «самым концентрированным выражением враждебной политики США против КНДР, направленной на то, чтобы задавить наше государство силой, а также самоубийственным действием, угрожающим безопасности нашего народа и делающим опасной ситуацию на Корейском полуострове».
Политик также заверила, что за совместные маневры Соединенных Штатов и Южной Кореи «придется заплатить соответствующую цену».
Она уверена, что эти две страны непременно столкнутся с «еще более серьезной угрозой безопасности», поскольку «игнорируют предупреждения» и проводят опасные и «агрессивные» учения.
«Они являются репетицией войны, тренировкой ядерной войны, (проводимой — “Газета.Ru”) для того, чтобы еще более идеально осуществлять планы операции, сутью которой является превентивный удар по нам», — утверждает Ким Е Чжон.
Она также отметила, что ежегодно в марте и августе «из-за военного безумия» США и Южной Кореи «напряженность и опасность столкновения» на Корейском полуострове и окружающей территории «накаляются».