08:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия, Таджикистан и Узбекистан завершили учения на границе с Афганистаном
На полигоне
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации,
В ходе учений авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наземных подразделений «вертолетная карусель». Были задействованы вертолеты Ми-24, использовавшие неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух—поверхность». Для «зачистки местности» высаживался тактический воздушный десант. Помимо этого, российские военные при помощи «огненного вала» остановили «нарушителей границы».
Учения трех стран стартовали на прошлой неделе, 5 августа. Их провели на фоне эскалации ситуации в Афганистане, которая обострилась летом после вывода войск США и НАТО. В июле вооруженные силы Таджикистана впервые в истории были приведены в боеготовность. Со 2 по 6 августа Россия также провела совместные учения с Узбекистаном.