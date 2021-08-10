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08:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия, Таджикистан и Узбекистан завершили учения на границе с Афганистаном

На полигоне Харб-Майдон (в 20 км от таджикско-афганской границы) завершились совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана. В них приняли участие 2,5 тыс. человек.

Источник: AP 2021

«Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике», — сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин (цитата по ТАСС).

В ходе учений авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наземных подразделений «вертолетная карусель». Были задействованы вертолеты Ми-24, использовавшие неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух—поверхность». Для «зачистки местности» высаживался тактический воздушный десант. Помимо этого, российские военные при помощи «огненного вала» остановили «нарушителей границы».

Учения трех стран стартовали на прошлой неделе, 5 августа. Их провели на фоне эскалации ситуации в Афганистане, которая обострилась летом после вывода войск США и НАТО. В июле вооруженные силы Таджикистана впервые в истории были приведены в боеготовность. Со 2 по 6 августа Россия также провела совместные учения с Узбекистаном.

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