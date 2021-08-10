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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили город Айбак — столицу провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заместителя губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани.

Источник: AFP 2021

Отмечается, что Айбак стал шестой столицей афганской провинции, перешедшей под контроль талибов. Представители движения вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали избавить Айбак от вооруженных столкновений. Губернатор отозвал своих солдат, чтобы защитить мирное население.

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«Местные силы безопасности и официальные лица отступили с одной стороны, и примерно через 30 минут талибы вошли в город с другой стороны», — рассказал изданию местный чиновник. По его словам, теперь «Талибан» полностью контролирует штаб-квартиры полиции, губернатора и разведки. Чиновник также отметил, что многие государственные служащие и жители столицы успели покинуть Айбак за несколько дней до захвата.

9 августа представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявил, что ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля властей страны. «Наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города», — подчеркнул он.

Несмотря на стремительное наступление «Талибана», 8 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к концу лета 2021-го. По его словам, афганское правительство должно справиться с боевиками самостоятельно. Он также заверил, что Вашингтон будет поддерживать Кабул необходимыми ресурсами.

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