Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Мадагаскара и рождение Генри Нестле Открытие Мадагаскара, международный день биодизеля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
12:21 (мск), источник: Life.ru

Трамп представил новый дизайн легендарной красной бейсболки

Знаменитое выражение Make America Great Again решили сократить до инициалов, а на козырьке расположить личную подпись бывшего американского лидера.

Экс-президент США Дональд Трамп представил новый дизайн своей легендарной кепки. Соответствующие уведомления в минувшие выходные получили сторонники политика.

Как сообщает New York Post, помимо данных о сборе пожертвований к письму прилагалась фотография головного убора с сокращением знаменитой надписи Make America great again («Сделаем Америку снова великой»). В тексте письма говорилось, что Трамп сам разработал новый дизайн с личной подписью на козырьке.

«Я только что разработал нашу совершенно новую кепку MAGA и хочу, чтобы она была у тебя. Ты всегда был одним из моих самых преданных сторонников, поэтому я не хочу, чтобы у тебя была любая кепка. Я хочу, чтобы у тебя была кепка MAGA, которую я лично подписал для тебя», — гласило письмо.

Как приобрести головной убор, в письме не уточнялось. Однако, вероятно, для этого необходимо внести пожертвование в размере 25, 50, 100 или 250 долларов, что и предлагают сделать авторы послания.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто может войти в десятку кандидатов на пост президента Белоруссии
Как депутат от КПРФ убил избирателя
Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами
Познер прокомментировал поражение Авериной на Олимпиаде в Токио
Британского принца Эндрю обвинили в сексуальном насилии
На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк на озере Комо
Число умерших в больнице Владикавказа выросло до 11 человек
Сюрприз на выходе: какие подвохи могут ожидать россиян у кассы
Украина предостерегла Белоруссию от поддержки России
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Смартфон-рулон Samsung удивил пользователей Потяни — получишь планшет
Горячие темы на Авто
судьи горите в аду ! 318
Дворы, полные машин. 264
Первая поездка на дальняк 201
Предложу--- 199
Кино
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников Актриса показала фото с перебинтованной головой
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Экс-жена Бондарчука стала мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили родила сына
Леди
20-летний сын Мадонны и Гая Ричи дебютировал в качестве модели Дети легендарной певицы не уступают своей знаменитой матери
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь