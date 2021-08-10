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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Британия признает российские вакцины от COVID-19 для делегатов конференции ООН

Британские власти признают все вакцины от COVID-19 для делегатов 26-й климатической конференции ООН в Глазго (COP26). Об этом сообщил офис COP26, передает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Конференция проходит среди стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Поскольку Россия является одной из них, отечественные вакцины также будут признаны Лондоном. Организаторы мероприятия уведомили делегатов, что на нем будут действовать «строгие сопутствующие протоколы тестирования и безопасности, связанные с COVID-19».

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Чтобы попасть на конференцию, участникам придется пройти полный курс вакцинации не менее чем за две недели до открытия. Великобритания также предлагает делегатам привиться зарегистрированными в стране препаратами. Для участников смягчат требования по карантину и самоизоляции в Англии и Шотландии.

На сегодняшний день лишь несколько стран Европы признали российскую вакцину «Спутник V». В Евросоюзе заявили, что у Европейского агентства лекарственных средств недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат. По словам источников из Брюсселя, Россия неоднократно отказывалась предоставить информацию о вакцине, соответствующую международным стандартам.

COP26 пройдет в Глазго в начале ноября. Политики, главы стран, руководители коммерческих и благотворительных организаций обсудят планы и возможные шаги по сдерживанию роста среднегодовой мировой температуры выше отметки 1,5 градуса Цельсия. Одной из главных тем также станет сокращение добычи угля в рамках политики снижения парниковых выбросов в атмосферу.

Эти глобальные цели зафиксированы в Рамочной конвенции ООН по климату, подписанной в 2015 году главами 200 стран мира на конференции COP21.

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