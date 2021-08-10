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15:24 (мск), источник: Смотрим

Украина предложила разместить на своей территории подразделения ПВО США

Украина призвала США развернуть на ее территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Источник: U.S. Army

Резников находится с визитом в США, где он провел ряд встреч, в том числе с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом.

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«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — отметил Резников, слова которого приводит пресс-служба правительства Украины.

По словам Резникова, Украина обеспокоена тем, что «Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала. Мы особенно обеспокоены действиями России, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия».

Резников призвал также усилить санкции против компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2», и не допустить запуска газопровода.

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