15:24 (мск), источник: Смотрим
Украина предложила разместить на своей территории подразделения ПВО США
Украина призвала США развернуть на ее территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил
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Резников находится с визитом в США, где он провел ряд встреч, в том числе с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом.
«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — отметил Резников, слова которого приводит
По словам Резникова, Украина обеспокоена тем, что «Россия уже
Резников призвал также усилить санкции против компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2», и не допустить запуска газопровода.