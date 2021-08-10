Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны

«Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество», — сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодежном форуме «Территория смыслов».
В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. «Кто-то устоял, кто-то не устоял», — добавил он.
При этом Шойгу подчеркнул, что с внешними угрозами понятно, как бороться. «Силовые угрозы — это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться, выстраиваем соответствующим образом силовую оборону», — отметил министр.