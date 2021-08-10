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17:50 (мск), источник: ТАСС

Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посчитал главной внутренней угрозой для любого государства разложение общества.

Источник: РИА "Новости"

«Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество», — сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодежном форуме «Территория смыслов».

В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. «Кто-то устоял, кто-то не устоял», — добавил он.

При этом Шойгу подчеркнул, что с внешними угрозами понятно, как бороться. «Силовые угрозы — это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться, выстраиваем соответствующим образом силовую оборону», — отметил министр.

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