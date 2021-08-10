21:47 (мск), источник: BBC News Русская служба
Губернатор Нью-Йорка Куомо подал в отставку из-за обвинений в домогательствах
Губернатор штата
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«Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего будет, если я отойду в сторону и дам правительству заниматься своим делом», — цитируют агентства заявление Куомо.
По словам губернатора, он уйдет в отставку в течение 14 дней.
В прошлом году 11 женщин, в том числе сотрудницы Куомо, обвинили 63-летнего губернатора в домогательствах. По их словам, губернатор их щупал, целовал, сажал к себе на колени, хватал за грудь.
Одна из обвиняющих, сотрудница полиции, говорит, что Куомо
Кроме того, губернатор предлагал своей помощнице Шарлотт Беннетт сделать татуировку на интимных частях тела, интересуясь, есть ли у нее
Все эти детали подтвердились в ходе расследования, о результатах которого рассказала неделю назад генеральный прокурор
«Независимое расследование пришло к заключению, что губернатор
«По словам свидетелей, ежедневный флирт, физическая близость и неподобающие комментарии губернатора были в порядке вещей», — говорит один из руководителей расследования Джун Ким.
Участники расследования опросили около 200 свидетелей и самого Куомо.
Эндрю Куомо отвергает все обвинения. При этом поручение провести расследование дал он сам в марте этого года.
Президент США Джо Байден, комментируя итоги расследования, заявил, что его однопартийцу Куомо следует уйти со своего поста. «Я думаю, он должен подать в отставку. Насколько я понимаю, законодательный орган штата может принять решение об импичменте», — сказал Байден журналистам.