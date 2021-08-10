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22:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Кадровые изменения в МВД пришли оттуда, откуда их уже ждали

Совершенно неожиданные кадровые изменения могут ждать МВД уже в ближайшие дни. Система личного поручительства начальников за проштрафившихся подчиненных, которую Владимир Колокольцев ввел, едва возглавив министерство в 2012 году, похоже, достигла своего пика. Глава ведомства отстранил от должности сразу трех генералов, занимавших высокие должности в центральном аппарате МВД и ГУ МВД по Москве. Все они в свое время поручились за бывшего начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, который сейчас находится под следствием по обвинению в получении взятки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным источников «Ъ», на днях министр внутренних дел генерал полиции РФ Владимир Колокольцев своим приказом временно отстранил от должности сразу трех генералов: замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова.

Все они, по данным «Ъ», уже подали рапорты об увольнении, их судьба решится не сегодня так завтра — документы уже лежат на столе главнокомандующего Владимира Путина.

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При этом, говорят источники «Ъ», Владимир Колокольцев отправил во все регионы секретную телеграмму, в которой требования о личном поручительстве за подчиненных предельно ужесточены.

История, из-за которой сейчас могут лишиться службы сразу три генерала, относится еще к 2017 году. Тогда все они выступили поручителями за коллегу Михаила Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР).

Как рассказывал «Ъ», бывший начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Михаил Киселев был задержан в рамках уголовных дел, возбужденных по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в июле 2020 года высокопоставленные камчатские полицейские получали откаты за подмену рыбопродукции из дорогостоящей нерки на более дешевую продукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение этой продукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение. Размер взяток оценивается в 2 млн руб. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сам прилетел на Камчатку, чтобы объявить об отставке Киселева.

Источники «Ъ» в системе МВД к отставкам генералов отнеслись неоднозначно.

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Например, репутация начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова никогда у коллег вопросов не вызывала.

А вот Понорец, по данным источников «Ъ» в ГУ МВД по Москве, так и не смог сработаться с оперативными подразделениями. Его требования о том, чтобы оперативники ходили на работу в форме и отчитывались о проделанной работе по полутора десяткам позиций (что практически лишало их времени на служебную деятельность), до сих пор являются предметом шуток и анекдотов на Петровке, 38. Впрочем, начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, сам в прошлом знаменитый оперативник уголовного розыска, никогда внешне неудовольствия своим заместителем не высказывал. В любом случае у Понорца давно вышла выслуга лет.

Николай Сергеев, Александр Игорев

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