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01:28 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана, а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну.

Источник: AFP 2021

«Они (силы безопасности Афганистана) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты подчеркивают, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении [вывести войска из Афганистана].
Джо Байден
президент США

Президент указал, что США будут предоставлять афганским силам финансовую поддержку, все необходимое оборудование, а также продовольствие.

«Но они должны хотеть сражаться. Они превосходят численностью талибов (запрещенное в РФ радикальное движение “Талибан”)», — указал американский лидер.

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«Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тыс. афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться», — отметил хозяин Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.

Как сообщили ранее в ЕС, отряды радикального движения контролируют до 65% территории Афганистана, правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что «Талибан» наращивает темп наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения заняли административные центры шести афганских провинций — Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.

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