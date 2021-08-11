Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

«Они (силы безопасности Афганистана) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты подчеркивают, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении [вывести войска из Афганистана].
Президент указал, что США будут предоставлять афганским силам финансовую поддержку, все необходимое оборудование, а также продовольствие.
«Но они должны хотеть сражаться. Они превосходят численностью талибов (запрещенное в РФ радикальное движение “Талибан”)», — указал американский лидер.
«Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тыс. афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться», — отметил хозяин Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.
Как сообщили ранее в ЕС, отряды радикального движения контролируют до 65% территории Афганистана, правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО.
14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что «Талибан» наращивает темп наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения заняли административные центры шести афганских провинций — Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.