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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В США не исключают скорый захват Кабула талибами

В США считают, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) могут захватить Кабул в срок от месяца до 90 дней. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Ранее американская разведка оценивала сроки захвата столицы Афганистана в 6−12 месяцев.

Источник: AFP 2021

Один из собеседников издания заявил, что, по текущей оценке американских военных, коллапс может произойти в течение 90 дней. Другой источник назвал срок в один месяц.

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Еще один собеседник Washington Post сказал, что не уполномочен давать оценку, однако сейчас ситуация в Афганистане хуже, чем была в июне, когда разведка допускала захват Кабула талибами через полгода. «Все движется в неправильном направлении», — заявил источник.

Вместе с тем, президент США Джо Байден о вторник настаивал на том, что его решение о выводе войск США не подлежит обсуждению.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны войск США в середине июля. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в регионе наблюдается ухудшение ситуации. Он отметил, что «Талибан» наращивает темпы наступления в стране, однако у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией. Как ранее сообщил высокопоставленный чиновник в ЕС, боевики «Талибана» контролируют 65% территории Афганистана.

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