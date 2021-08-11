В США не исключают скорый захват Кабула талибами

Один из собеседников издания заявил, что, по текущей оценке американских военных, коллапс может произойти в течение 90 дней. Другой источник назвал срок в один месяц.
Еще один собеседник Washington Post сказал, что не уполномочен давать оценку, однако сейчас ситуация в Афганистане хуже, чем была в июне, когда разведка допускала захват Кабула талибами через полгода. «Все движется в неправильном направлении», — заявил источник.
Вместе с тем, президент США Джо Байден о вторник настаивал на том, что его решение о выводе войск США не подлежит обсуждению.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны войск США в середине июля. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в регионе наблюдается ухудшение ситуации. Он отметил, что «Талибан» наращивает темпы наступления в стране, однако у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией. Как ранее сообщил высокопоставленный чиновник в ЕС, боевики «Талибана» контролируют 65% территории Афганистана.