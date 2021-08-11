МИД Азербайджана: оскорбивший Жириновского дипломат был уволен пять лет назад

Об этом говорится в сообщении министерства.
Ранее в эфире KANAL13 появилось видео, в котором Исфандияр Вагабзаде в оскорбительном тоне отзывался о господине Жириновском. В частности, он назвал лидера ЛДПР «старым ослом», а также сравнил его и русский народ со «свиньями». После этого Владимир Жириновский заявил, что потребует возбудить уголовное дело против господина Вагабзаде.
«Исфандияр Вагабзаде был освобожден главой государства от должности посла в 2016 году за недостатки в деятельности. В таком случае нам, как МИД, было бы неправильно комментировать его высказывания, поскольку он не представляет министерство иностранных дел или другой государственный орган», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
В начале августа МИД Азербайджана выразил протест временному поверенному в делах России в Азербайджане из-за высказываний Владимира Жириновского. Тогда лидер ЛДПР, в частности, выразил мнение, что Россия «должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза» и назвал Южный Кавказ зоной влияния Москвы.