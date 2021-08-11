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18:12 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Азербайджана: оскорбивший Жириновского дипломат был уволен пять лет назад

МИД Азербайджана не может комментировать заявления своего бывшего посла в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и русском народе, так как экс-дипломат больше не представляет внешнеполитическое ведомство. Он был уволен в 2016 году.

Источник: AP 2021

Об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее в эфире KANAL13 появилось видео, в котором Исфандияр Вагабзаде в оскорбительном тоне отзывался о господине Жириновском. В частности, он назвал лидера ЛДПР «старым ослом», а также сравнил его и русский народ со «свиньями». После этого Владимир Жириновский заявил, что потребует возбудить уголовное дело против господина Вагабзаде.

«Исфандияр Вагабзаде был освобожден главой государства от должности посла в 2016 году за недостатки в деятельности. В таком случае нам, как МИД, было бы неправильно комментировать его высказывания, поскольку он не представляет министерство иностранных дел или другой государственный орган», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В начале августа МИД Азербайджана выразил протест временному поверенному в делах России в Азербайджане из-за высказываний Владимира Жириновского. Тогда лидер ЛДПР, в частности, выразил мнение, что Россия «должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза» и назвал Южный Кавказ зоной влияния Москвы.

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