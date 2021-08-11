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21:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак объявил о договоренности с Молдавией снять взаимные торговые барьеры

Кишинев и Москва договорились снять барьеры во взаимной торговле, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедших переговоров с президентом Молдавии Майей Санду. Козак на брифинге также сообщил, что решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии. Замглавы администрации президента РФ отметил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Козак 11 августа прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он также встретился с главой МИД Молдавии Николаем Попеску, вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну и главой МВД Анной Ревенко. Источники «Интерфакса» не исключали, что Козак может провести встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном.

Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
Дмитрий Козак
замглавы администрации президента России

«Решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования», — заявил Козак (цитата по «РИА Новости»).

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Дмитрий Козак сообщил, что республика попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье. «Мы договорились о взаимодействии», — заявил Козак на брифинге.

Он отметил, что президент Молдавии заверила его, что блокады Приднестровья не будет.

«Что касается цен на газ, беспошлинного экспорта молдавской продукции на российский рынок — об этом надо договариваться. И мы будем продолжать переговоры», — сказал Дмитрий Козак (цитата по «Интерфаксу»).

«В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно», — заявил Козак (цитата по «РИА Новости»).

Журналисты спросили, кто пригласил его посетить Молдавию с визитом. «Президент Республики Молдова», — ответил Дмитрий Козак.

Ранее Санду сообщила, что новое правительство оперативно начнет обсуждение двусторонних отношений с Россией. По ее словам, переговоры могут пройти на уровне президентов. Глава государства отметила, что между странами есть «сложные темы, которые требуют обсуждения». 6 августа парламент Молдавии утвердил новое правительство. Премьером стала бывшая министр финансов Наталья Гаврилица. Ее кандидатуру выдвинула Майя Санду.

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