Козак объявил о договоренности с Молдавией снять взаимные торговые барьеры

Дмитрий Козак 11 августа прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он также встретился с главой МИД Молдавии Николаем Попеску, вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну и главой МВД Анной Ревенко. Источники «Интерфакса» не исключали, что Козак может провести встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном.
Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
Дмитрий Козакзамглавы администрации президента России
«Решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования», — заявил Козак (цитата по «РИА Новости»).
Дмитрий Козак сообщил, что республика попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье. «Мы договорились о взаимодействии», — заявил Козак на брифинге.
Он отметил, что президент Молдавии заверила его, что блокады Приднестровья не будет.
«Что касается цен на газ, беспошлинного экспорта молдавской продукции на российский рынок — об этом надо договариваться. И мы будем продолжать переговоры», — сказал Дмитрий Козак (цитата по «Интерфаксу»).
«В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно», — заявил Козак (цитата по «РИА Новости»).
Журналисты спросили, кто пригласил его посетить Молдавию с визитом. «Президент Республики Молдова», — ответил Дмитрий Козак.
Ранее Санду сообщила, что новое правительство оперативно начнет обсуждение двусторонних отношений с Россией. По ее словам, переговоры могут пройти на уровне президентов. Глава государства отметила, что между странами есть «сложные темы, которые требуют обсуждения». 6 августа парламент Молдавии утвердил новое правительство. Премьером стала бывшая министр финансов Наталья Гаврилица. Ее кандидатуру выдвинула Майя Санду.