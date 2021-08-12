14:43 (мск), источник: ТАСС
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции «Единой России» и
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«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — приводятся в сообщении слова одного из авторов инициативы, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.