Власти Казахстана назвали языковые рейды «пещерным национализмом»

Действия языковых патрулей казахских националистов, которые проверяли использование казахского языка в магазинах и госучреждениях, недопустимы и возмутительны, заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев.
«Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому, что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов», — цитирует Абаева издание «365 Info». «Подавляющее большинство наших граждан осуждают такие проявления пещерного национализма», — добавил Абаев.
По его словам, русским языком в Казахстане владеют почти 90% населения, более 30% школьников обучаются на русском языке, хотя доля русских среди жителей страны составляет 20%.
«Разве это не говорит о востребованности языка? В Казахстане работают более 23 тыс. учителей русского языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо», — подчеркнул Абаев.
Ранее на канале «Til Maydani онлайн партиясы» были выложены записи рейдов казахских националистов, которые проверяли использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Рейды прошли в таких городах, как Нур-Султан, Алма-Аты, Павлодаре, Уральске и других. Некоторых продавцов — в основном женщин предпенсионного возраста — заставили извиняться на камеру. При этом названия опубликованных в Сети роликов граничат с оскорблениями на национальной почве, отмечает издание.
Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что власти Казахстана не реагируют на действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство.
Примаков сослался на запись канала Readovka, разместившего видео, на котором русская женщина, на камеру приносит извинения казахскому народу за то, что сказала «очень нехорошие слова, что плюются, что русские построили этот город». Примаков обвинил казахских националистов в нападениях на русских на этнической, национальной и русофобской почве.
Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить. А легко ли приходится вот этой русской женщине? А многим другим?
Евгений ПримаковГлава Россотрудничества
Официальная позиция Казахстана кардинально отличается от позиции еще одной бывшей республики СССР, в которой проживают много русскоязычных граждан, — Украины. Москва неоднократно критиковала языковой закон, который предписывает практически тотальную украинизацию общественной и политической жизни. Последний повод для критики — закон о коренных народах Украины, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Русский народ объявляется некоренным на этой территории — это вообще уму непостижимо», — прокомментировал закон президент России Владимир Путин. Он считает, что объявление русских некоренными жителями Украины может спровоцировать их отъезд из страны.