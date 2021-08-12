18:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в заксобрание
Территориальный избирком № 17 провел заседание по вопросу отказа в регистрации кандидатом в заксобрание
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Процент брака в ее подписях составил 18,4%, что является троекратным превышением допустимой нормы. Кроме того, по данным членов комиссии, госпожа Буланова не представила данные об источниках своих доходов. Представители кандидата намерены обжаловать решение ТИК.
Сегодня же в горизбиркоме
Олег Дилимбетов,