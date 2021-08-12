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18:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в заксобрание

Территориальный избирком № 17 провел заседание по вопросу отказа в регистрации кандидатом в заксобрание Санкт-Петербурга певице Татьяне Булановой. Она баллотировалась по округу № 7 (Калининский и Красногвардейский районы). ЗакС.ру сообщает, что артистке единогласно было отказано в регистрации.

Источник: РИА "Новости"

Процент брака в ее подписях составил 18,4%, что является троекратным превышением допустимой нормы. Кроме того, по данным членов комиссии, госпожа Буланова не представила данные об источниках своих доходов. Представители кандидата намерены обжаловать решение ТИК.

Сегодня же в горизбиркоме Санкт-Петербурга будет рассмотрен вопрос об отказе в регистрации списка партии «Родина», в котором Татьяна Буланова идет четвертым номером. Почерковеды также нашли в подписных листах недопустимое количество брака.

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