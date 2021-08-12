21:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Сергей Лавров выступил полуостро
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Крым с гибридным визитом: в ходе встречи с участниками
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Со статусом участия Сергея Лаврова в
«Я здесь отнюдь не впервые, — возразил глава МИДа.— И у меня не официальный визит сейчас. Это наша страна. Мы по своей стране с официальными визитами не ездим».
С этим, конечно, было не поспорить, но в целом формат визита был несколько непривычный. С одной стороны, Сергей Лавров в основном говорил про внешнюю политику, а само мероприятие анонсировалось и транслировалось МИДом.
Напомним, Сергей Лавров — один из лидеров предвыборного списка «Единой России». Как уже писал «Ъ», законодательство обязывает участвующих в выборах чиновников уходить в отпуск на время агитационной кампании. Но Сергей Лавров является не госслужащим, а лицом, занимающим госдолжность, а от них ст. 53 закона о выборах в Госдуму не требует ухода в отпуск, запрещая лишь «использовать преимущества своего должностного или служебного положения» (см. «Ъ» от 19 июля).
Впрочем, «Единую Россию» Сергей Лавров упомянул лишь однажды, а в основном все же говорил о внешней политике, причем с упором на Крым. Напомнив, что власти Украины через неделю собирают в Киеве международную конференцию «Крымская платформа» (с помощью которой президент Владимир Зеленский надеется положить начало «деоккупации» полуострова), глава МИД РФ заявил: «Это очередной шабаш, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в учредительном мероприятии «Крымской платформы» подтвердили высокопоставленные представители 38 государств и международных структур. Как ожидается, на форум приедут президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и лидеры ряда других стран, а также глава Евросовета и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза. США представит министр транспорта.
«Если наши западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктам нынешней украинской власти, то мне их просто жаль. Они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать все равно придется», — добавил Сергей Лавров. Позицию западных стран по Крыму он назвал «позорной».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в ходе «Большого разговора» заявил, что «признает Крым», когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию» (см. «Ъ» от 10 августа). Сергея Лаврова попросили прокомментировать это высказывание.
«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, он действует с 1999 года. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — констатировал он.
В Минске пока не нашли что на это ответить.
Елена Черненко