МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде

«Сегодня <…> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь», — говорится в сообщении ведомства.
Куат Ахметов — организатор так называемых «языковых патрулей» в Казахстане — заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.
Также в МВД напомнили, что 10 августа было принято аналогичное решение сроком на 10 лет в отношении гражданина Киргизской Республики, совершившего нападение на русскоговорящую девушку в торгово-развлекательном центре «Технопарк» города Бишкек.
«МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности», — сказали в ведомстве.