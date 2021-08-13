Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лукашенко пообещал признать Крым после российских олигархов Президент Белоруссии пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи
Фоторепортажи
11Празднование Дня ВДВ
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
03:36 (мск), источник: Известия

Евросоюз не будет закрывать свое посольство в Белоруссии

Несмотря на ухудшение отношений Евросоюза и Белоруссии, ЕС не намерен закрывать свое представительство в Минске. Об этом «Известиям» заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Источник: Известия

«Один из принципов политики ЕС заключается в том, чтобы сохранять вовлеченность даже в сложных ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми», — отметил он.

Отвечая на вопрос, как, в свою очередь, идет работа с представительством Белоруссии в Брюсселе, Петер Стано сказал, что ЕС «общается с ним по мере необходимости в текущих обстоятельствах».

На запрос «Известий», сократит ли Белоруссия состав диппредставительства ЕС или вовсе решит его закрыть, в МИД республики не ответили.

Ранее МИД Белоруссии предложил посольству США в Минске к 1 сентября сократить численность дипмиссии до пяти человек. Это связано с санкциями, которые в отношении Белоруссии 9 августа ввели США, Великобритания и Канада.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
Только для своих: где смогут проголосовать соотечественники за рубежом
Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное
Назвавшему русских «свиньями» экс-послу запретили въезд в Россию
Участник Олимпиады из России сдал положительный тест на допинг
Лавров вступил с президентом Белоруссии в заочный спор по Крыму
Первый полет нового «самолета судного дня» состоится в 2023 году
Ученые заявили о накрывшей Байкал черной пленке
Карпин о будущем Дзюбы в сборной: «Был капитаном»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Hi-Tech
В стене дома нашли секретный тайник времен Второй мировой войны. Что внутри Показываем фото
Горячие темы на Авто
Сколько может стоить сейчас навес из металла, чтоб выдерживал снегопады? 175
Неэкстремисткая тема. 115
И ещё раз о кандидатах на премию Дарвина 103
Об интернете. Информация к размышлению. 93
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Новые факты о войне за наследство Абдулова
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Самые свежие новости о состоянии Заворотнюк
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Леди
5 причесок, которые вышли из моды Если тебе интересны модные веяния и антитренды, то добро пожаловать.
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь