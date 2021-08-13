Евросоюз не будет закрывать свое посольство в Белоруссии

«Один из принципов политики ЕС заключается в том, чтобы сохранять вовлеченность даже в сложных ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми», — отметил он.
Отвечая на вопрос, как, в свою очередь, идет работа с представительством Белоруссии в Брюсселе, Петер Стано сказал, что ЕС «общается с ним по мере необходимости в текущих обстоятельствах».
На запрос «Известий», сократит ли Белоруссия состав диппредставительства ЕС или вовсе решит его закрыть, в МИД республики не ответили.
Ранее МИД Белоруссии предложил посольству США в Минске к 1 сентября сократить численность дипмиссии до пяти человек. Это связано с санкциями, которые в отношении Белоруссии 9 августа ввели США, Великобритания и Канада.