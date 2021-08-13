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06:56 (мск), источник: РБК

Белорусские банки столкнулись с проблемами с платежами через SWIFT

Клиенты белорусских банков массово жалуются на проблемы с переводами за границу: многим не приходят деньги из-за рубежа, сообщил Sputnik. По данным агентства, о проблемах заявили клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка.

Источник: AP 2021

По информации Office Life, проблемы с переводами возникли как у физических лиц, так и у компаний. В одной из них изданию сообщили, что «проблемы есть даже с переводами из третьих стран». «Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе», — говорится в статье.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Альфа-банка в Белоруссии, «последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT, возникают сложности».

Зарубежные банки-посредники, через которых выполняется перевод, еще не выработали внутренние правила работы с переводами в Белоруссию и из нее после недавно введенных санкций, предположили в банке.

«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», — добавили в пресс-службе.

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Национальный банк Белоруссии отказался от комментариев. «Обращайтесь в коммерческие банки», — посоветовали Office Life в пресс-службе регулятора. В Приорбанке отказались от комментариев Sputnik, в Беларусбанке пообещали дать разъяснение позже.

Евросоюз 24 июня ввел секторальные санкции против Белоруссии за «серьезные нарушения прав человека», «жестокое подавление гражданского общества», а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и последующий арест одного из пассажиров — бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Санкции в том числе запрещают предоставлять белорусским банкам с госучастием более 50% займы на срок больше 90 дней. Отдельно ограничения введены для Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя введенные санкции, назвал их проявлением «бессилия». «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — сказал он (цитата по БелТА).

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