06:56 (мск), источник: РБК
Белорусские банки столкнулись с проблемами с платежами через SWIFT
Клиенты белорусских банков массово жалуются на проблемы с переводами за границу: многим не приходят деньги
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По информации Office Life, проблемы с переводами возникли как у физических лиц, так и у компаний. В одной из них изданию сообщили, что «проблемы есть даже с переводами из третьих стран». «Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают
Как сообщили Sputnik в
«Как только
Национальный банк Белоруссии отказался от комментариев. «Обращайтесь в коммерческие банки», — посоветовали Office Life в
Евросоюз 24 июня ввел секторальные санкции против Белоруссии за «серьезные нарушения прав человека», «жестокое подавление гражданского общества», а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и последующий арест одного из пассажиров — бывшего главреда оппозиционного
Санкции в том числе запрещают предоставлять белорусским банкам с госучастием более 50% займы на срок больше 90 дней. Отдельно ограничения введены для Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя введенные санкции, назвал их проявлением «бессилия». «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — сказал он (цитата по БелТА).