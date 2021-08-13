Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
12Взрыв в автобусе в Воронеже
20:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска из-за COVID-19

Власти австралийского города Сидней запретили местным жителям покидать город без наличия специального пропуска. Соответствующие меры 13 августа приняло правительство штата Новый Южный Уэльс на фоне вспышки коронавируса, сообщает телеканал ABC News.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Согласно новым правилам, ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея: Бэйсайд, Блэктаун, Бервуд, Кэмпбелтаун, Кентербери-Бэнкстаун, Камберленд, Фэрфилд, Джорджес-Ривер, Ливерпуль, Парраматта, Стратфилд и части Пенрита.

Теперь для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти км.

В середине июня в Сиднее впервые с начала пандемии ввели на две недели карантин. Жителям запретили покидать дома, чтобы покупать товары первой необходимости, обращаться за первой медицинской помощью, посещать учебу, выходить на работу, заниматься спортом на открытом отдыхе. Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян назвала положение дел чрезвычайным, в связи с чем карантин продлили до 30 июля.

Согласно последним данным австралийского Минздрава, в штате Новый Южный Уэльс за прошедшие сутки выявили 390 случаев заражений коронавирусом. С начала пандемии выявили коронавирусом заболели 10,558,322 человек. Умерли 94 человека.

 Лавров сожалеет о решении «урегулировать ситуацию» силой
За право не видеть начальство можно и доплатить
Дело о взрыве в Воронеже передано в центральный аппарат СК
Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконной эксплуатации экспонатов
На Крым и Кубань обрушился мощный циклон: затоплены дома и улицы
Коллектив Natura Siberica заявил о рейдерском захвате компании
Троим жителям Франции, собравшим 96 кг черники, грозит тюрьма
Россиян предупредили о новой климатической эпохе
Олимпийский чемпион Токио пожаловался на атаку расистов в Киеве
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней
Авто
Новый суперкар Lamborghini: крутой дизайн и больше 800 «лошадей» Легенда возвращается – сегодня итальянцы показали современную реинкарнацию купе Countach
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 800
Балтийские каникулы 622
Забавные картинки 518
Одиночество 483
Леди
Самые красивые российские олимпийцы, которые нас удивили (фото) Кого из участников Олимпиады в Токио обсуждают до сих?
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь