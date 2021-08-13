Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска из-за COVID-19

Согласно новым правилам, ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея: Бэйсайд, Блэктаун, Бервуд, Кэмпбелтаун, Кентербери-Бэнкстаун, Камберленд, Фэрфилд, Джорджес-Ривер, Ливерпуль, Парраматта, Стратфилд и части Пенрита.
Теперь для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти км.
В середине июня в Сиднее впервые с начала пандемии ввели на две недели карантин. Жителям запретили покидать дома, чтобы покупать товары первой необходимости, обращаться за первой медицинской помощью, посещать учебу, выходить на работу, заниматься спортом на открытом отдыхе. Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян назвала положение дел чрезвычайным, в связи с чем карантин продлили до 30 июля.
Согласно последним данным австралийского Минздрава, в штате Новый Южный Уэльс за прошедшие сутки выявили 390 случаев заражений коронавирусом. С начала пандемии выявили коронавирусом заболели 10,558,322 человек. Умерли 94 человека.