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21:37 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что США приступили к переброске дополнительных сил в Кабул

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Вашингтон уже приступил к переброске дополнительных военнослужащих в столицу Афганистана для проведения эвакуации американских дипломатов, основная часть войск прибудет до конца выходных. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

Источник: Reuters

«Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тыс. [американских военнослужащих] будет на месте. Возможно, не все, но основная часть», — отметил он.

США готовы корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки, сообщили в Пентагоне. США осознают, что авиаудары не смогут полностью изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.

США озабочены скоростью наступления талибов, рассчитывают, что власти Афганистана проявят волю к борьбе, отметили в Пентагоне. США считают, что сейчас непосредственной угрозы для Кабула нет, но талибы пытаются его изолировать.

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