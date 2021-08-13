В Пентагоне заявили, что США приступили к переброске дополнительных сил в Кабул

«Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тыс. [американских военнослужащих] будет на месте. Возможно, не все, но основная часть», — отметил он.
США готовы корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки, сообщили в Пентагоне. США осознают, что авиаудары не смогут полностью изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.
США озабочены скоростью наступления талибов, рассчитывают, что власти Афганистана проявят волю к борьбе, отметили в Пентагоне. США считают, что сейчас непосредственной угрозы для Кабула нет, но талибы пытаются его изолировать.