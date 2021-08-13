13 августа, источник: Известия
Генсек ООН заявил о выходе из-под контроля ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане выходит
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«Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит
«Я призываю [движение] “Талибан” (запрещено в России) немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — заключил Генсек ООН.
Также в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город
Кроме того, движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.
Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан,
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.