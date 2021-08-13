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13 августа, источник: Известия

Генсек ООН заявил о выходе из-под контроля ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в Twitter. Он добавил, что только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тыс. человек, не менее 241 тыс. остались без крова.

Источник: AP 2021

«Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля», — сообщил Гуттереш в специальном заявлении по ситуации в стране.

«Я призываю [движение] “Талибан” (запрещено в России) немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — заключил Генсек ООН.

Ранее в этот день талибы выступили с обращением, в котором заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.
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Также в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

Кроме того, движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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