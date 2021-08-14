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06:47 (мск), источник: Daily Storm

СМИ подсчитали, какую пенсию будет получать Меркель после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода на заслуженный отдых будет получать от государства около 15 тысяч евро ежемесячно, сообщило агентство DPA со ссылкой на расчеты Союза налогоплательщиков. Общая сумма пенсия канцлера будет состоять из 65% зарплаты депутата и особых надбавок в зависимости от срока пребывания на посту. Меркель в должности канцлера работает почти 16 лет.

Источник: AP 2021

В Союзе налогоплательщиков напомнили, что Меркель с 1990 года регулярно избиралась в бундестаг, работая в правительстве Гельмута Коля. После недолгого пребывания в оппозиции политик в ноябре 2005 года стала федеральным канцлером.

DPA сообщает, что Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты — это приблизительно десять тысяч евро. К этой сумме добавятся выплаты за работу канцлером. У экс-канцлера Герхарда Шредера после семи лет на посту руководителя начисления составляют 6,5 тысячи евро в месяц.

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа встретится в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Через два дня у нее пройдут переговоры с Зеленским в Киеве. Это будет ее последний визит в качестве канцлера — в сентябре в ФРГ состоятся парламентские выборы, она намерена подать в отставку и уйти с поста главы кабмина. Кремль и правительство ФРГ пока не раскрывают, что конкретно планируют обсуждать политики.

Выборы в парламент Германии пройдут 26 сентября 2021 года. По итогам голосования победившая партия или несколько политических объединений сформируют правительство и выдвинут кандидатуру главы кабмина — федерального канцлера. Ангела Меркель не будет предлагать свою кандидатуру, вместо нее на пост канцлера партия «Христианско-демократический союз Германии» выдвинет Армина Лашета.

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