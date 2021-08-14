СМИ подсчитали, какую пенсию будет получать Меркель после ухода с поста канцлера

В Союзе налогоплательщиков напомнили, что Меркель с 1990 года регулярно избиралась в бундестаг, работая в правительстве Гельмута Коля. После недолгого пребывания в оппозиции политик в ноябре 2005 года стала федеральным канцлером.
DPA сообщает, что Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты — это приблизительно десять тысяч евро. К этой сумме добавятся выплаты за работу канцлером. У экс-канцлера Герхарда Шредера после семи лет на посту руководителя начисления составляют 6,5 тысячи евро в месяц.
Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа встретится в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Через два дня у нее пройдут переговоры с Зеленским в Киеве. Это будет ее последний визит в качестве канцлера — в сентябре в ФРГ состоятся парламентские выборы, она намерена подать в отставку и уйти с поста главы кабмина. Кремль и правительство ФРГ пока не раскрывают, что конкретно планируют обсуждать политики.
Выборы в парламент Германии пройдут 26 сентября 2021 года. По итогам голосования победившая партия или несколько политических объединений сформируют правительство и выдвинут кандидатуру главы кабмина — федерального канцлера. Ангела Меркель не будет предлагать свою кандидатуру, вместо нее на пост канцлера партия «Христианско-демократический союз Германии» выдвинет Армина Лашета.