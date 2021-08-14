В США обвинили Россию, КНР и Иран в дезинформации о происхождении COVID

По заявлению министерства, противники США активизировали попытки «посеять раздор» в обществе. «Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», — отмечается в сообщении.
В ответ на дезинформацию министерство старается предоставить авторитетные источники информации и разоблачать фейки.
МВБ указало, что до конца года приоритетной национальной угрозой для Соединенных Штатов останутся агрессивные экстремисты, по различным поводам выступающие против властей и разжигающие насилие. Как пояснило ведомство, они могут использовать в своих целях пандемию.
Например, провоцировать общественное недовольство из-за вводимых для борьбы с инфекцией ограничений. Связанные с COVID-19 факторы стресса, говорится в заявлении, в целом способствуют усилению напряженности в обществе.
Ранее в США уже заявляли о попытках России и Китая распространять ложную информацию, связанную с коронавирусом. Так, в феврале 2020 года издание Guardian со ссылкой на американских чиновников сообщало, что российская сторона через фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram продвигает конспирологические теории о том, что именно Соединенные Штаты стоят за созданием вируса. В частности, что вирус является биологическим оружием, разработанным ЦРУ. В июле Госдепартамент также указал, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о западных вакцинах против коронавируса через социальные сети.
Кремль неоднократно отрицал обвинения в политизации пандемии и дезинформации со стороны России. «Мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Мы считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается зачастую с политизированным подходом», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.