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15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал абсолютно беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах

Масштаб и характер природных бедствий в некоторых регионах России носит абсолютно беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин. Он поручил местным властям быть готовым к эвакуации жителей из зон, где объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Эту тему глава государства обсудил на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране.

Источник: РИА "Новости"

Говоря о борьбе с лесными пожарами, президент отметил, что важно «глубоко и системно на перспективу» заниматься климатической и экологической повесткой. По его словам, также надо минимизировать урон для животного мира, «максимально постараться сохранить и лесные богатства».

Президент сказал, что региональные власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска.

Он поручил им вместе с МЧС приступить к оценке ущерба в зонах ЧС и подготовить планы по восстановлению жилья.

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«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Конечно, мы видим… что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — рассказал Путин.

Он сообщил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где действуют более 100 очагов возгораний, сейчас нет, но поручил держать ситуацию «под постоянным контролем». Как уточнил Владимир Путин, 13 очагов лесных пожаров в регионе «находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов».

Глава государства отметил, что даже если «прямой опасности от огня нет», то для людей, особенно пожилых и с хроническими заболеваниями, угрозу представляют дым и повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. В связи с этим он призвал «подготовить все средства», чтобы при необходимости отправить местных жителей в безопасные места.

Лесные пожары продолжаются в Якутии и Иркутской области. По словам главы МЧС РФ Евгения Зиничева, дым от лесных пожаров в Якутии, уже доходивший до арктических научных станций, может достигнуть Москвы. Восточные регионы России также пострадали от паводков, в четырех из них введен режим ЧС федерального масштаба.

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